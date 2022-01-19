بعد توجيه الرئيس بتقليل الكثافة.. خطوات استخراج توكيل رسمي إلكترونيا

تعد خدمات التوثيق، من أكثر الأشياء التي يحرص الكثير من المواطنين على إجراءها باستمرار، ويعد الشهر العقاري من أكثر المصالح الحكومية التي يذهب لها المواطنين، ما يجعلها من الأماكن ذات الكثافة العالية للمواطنين.

وبعد أن وجه الرئيس بتقليل الكثافة في المصالح الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يحرص الكثير من الراغبين في إجراء توكيل عام رسمي، عن خطوات استخراج توكيل عام رسمي إلكترونيا من المنزل، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لتقديم طلب استخراجه، ونرصد من خلال التقرير التالي، خطوات استخراج توكيل عام رسمي إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، التي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج توكيل عام رسمي إلكترونيا

- يدخل الراغب في إجراء توكيل عام رسمي، إلى بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك اختيار خدمات التوثيق، لتظهر أمام الراغب في إجراء التوكيل جميع خدمات التوثيق المتاحة.

- ثم يقوم الراغب في إجراء توكيل عام رسمي باختيار الأيقونة الخاصة وهي «توكيل عام رسمي»، ثم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- ثم يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالراغب في إجراء توكيل رسمي، وهي «الاسم، الرقم القومي، العنوان، المحافظة، الحي».

إجراء توكيل رسمي

- ثم اختيار التالي حتى تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات الطرف الآخر والتي تشمل «الرقم القومي، رقم المصنع، العنوان، المحافظة، الحي».

- وإذا كان الطرف محامي يجب الضغط على الأيقونة المكتوب عليها «محامي»، ثم الضغط على التالي.

- وفي النهاية يحدد الراغب في إجراء توكيل رسمي، المحافظة التي يرغب في استلام التوكيل منها، ومكتب التوثيق الأقرب له.

- ثم تظهر أما المواطن بيانات الطرفين التي قام بإدخالها، وصورة التوكيل الرسمي المقرر له استلامه.

- ثم بعد ذلك بقوم باختيار طريق الدفع التي يرغب بها، سواء كانت بالطاقة الائتمانية أو من خلال شبكات شركات التحصيل.

- وبعد اختيار طريقة سداد الخدمة، يتم الضغط على «إنهاء»، ثم تظهر رسالة أمام الراغب في إجراء توكيل عام رسمي تفيد بأنه تم إرسال الطلب بنجاح.