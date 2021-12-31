«بلطجة في الشارع».. اعتدى على شقيقة زوجته في الوراق بسبب «الطلاق»

خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح قيام أحد الأشخاص بسب سيدة والتعدى عليها بالضرب أثناء سيرها بالشارع ومعها أطفالها بمنطقة الوراق ، وسادت حالة من الحزن بعد انتشار مقطع الفيديو، وأصدرت النيابة العامة حيث أمرت بضبط وإحضار المتهم مرتكب الواقعة، كما تبين أن مرتكب الواقعة زوج شقيقة المجنى عليها وأنه أقدم على ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

خلافات أسرية

والتقطت «الوطن» بثًا مباشرًا من داخل منزل ربة منزل ضحية التعدي، حيث روت والدة السيدة الضحية كواليس الواقعة، حيث أكدت أن السبب وراء ارتكاب المتهم للواقعة هو خلافات أسرية.

خلع

تقول والدة السيدة ضحية الضرب «وائل جوز بنتى بهدلني أنا وعيالي، وبعت بلطجية ولعوا الشقة وضربوني وبهدلوني وروحت المستشفي واتنازلت عن القضية عشان زياد ابنه، كل دا عشان بنتي طلبت الخلع عشان مبهدلها وبيضربها، وفى الواقعة دى ضرب أختها وسجل الفيديو دا وبعته لمراته عشان رفعت عليه قضية خلع وقالها مش هسيبك ولا هسيب أختك، ومعايا التسجيلات وبنتى رافضة العيشة معاة، ومتجوز عليها واتجوز عليها اتنين، بنتى شكتلى منه وكنت بقولها عيشي عشان ابنك زياد».

مخدرات

أما عن زوجته المدعوة «مها» التى قامت برفع دعوى خلع ضده، فقد روت لـ «الوطن» كواليس تعديه عليها قائلًة «كل ما أطلب الطلاق منه بيعمل كده معايا، وأنا مبقتش فاهمة أنا بيحصل معايا كده، عشان رافعة عليه قضية خلع، بيتجوز عليا ويهيني ويضربني وكان بيشرب ابني اللى عنده 4 سنين ونصف مخدرات، وإنسان بلطجى ومش طبيعي، وبيعمل كل دا عشان طلبت منه الطلاق، مش عارفة أمشي فى الشارع، الناس بتبصلي بصة وحشة بسببه».

8 سنوات زواج

أما عن سبب قيامها برفع دعوى خلع ضدة، فقالت «8 سنوات زواج بعانى من كل حاجة منه، الشهر اللى أنا كنت غضبانة فيه كان واخد منى ابني، وكان ناشر صورى اللى متصوراها في بيتي».

ضبط وإحضار

وأصدرت النيابة العامة بيانًا حول الواقعة التي شهدتها منطقة الوراق بالجيزة، حيث أمرت بضبط وإحضار المتهم بالتعدى على سيدة أمام أطفالها وقيامه بتصويرها، بعد ورود بلاغ من السيدة الضحية تشكو من المتهم لقيامه بالتعدى عليها بالضرب والسب وأحدث بها إصابات أثناء توجهها لزيارة والدتها.

كما تم رصد مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين من خلال التحقيقات وجود خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأن المتهم استعرض القوة على المجني عليها أثناء سيرها بالطريق، كما تبين صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.