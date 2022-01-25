السيسي: مباحثات بناءة مع رئيس الجزائر حول الموضوعات الثنائية والإقليمية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قائلا: «أخي الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشقيقة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بأخي عبدالمجيد تبون، في أول زيارة رسمية له لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط العميقة التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة».

تعزيز العلاقات المتميزة بين مصر والجزائر

وأضاف الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي يعقد الآن، بقصر الاتحادية: «لقد أجريت اليوم مع فخامة الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها بمختلف المجالات لآفاق أرحب من خلال تفعيل آليات التعاون وأطر التشاور والتنسيق على كافة المستويات، أخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر ومنها تحقيق التنمية الشاملة مواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون الدولة ومؤسساتها الوطنية».