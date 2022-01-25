نائب رئيس اتحاد العمال يهنئ السيسي ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ70

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنّ الاحتفال بعيد الشرطة بمثابة تكريم لرجالها الأوفياء الذين قدموا أرواحهم فداء لوطننا، موجهًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كما هنأ الشعب المصري بعيد الشرطة المجيد.

دور العمال فى بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «البدوي»، في بيان صحفي، اليوم، أنّ عمال مصر يعاهدون الرئيس خلال هذه المناسبة الوطنية بأن يكون دور العمال فى بناء الجمهورية الجديدة مكملا لدور الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية، لافتًا إلى أن العمال يواصلون دورهم في بناء الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وجودته، حفاظا على استقرار المجتمع وأمنه على الصعيد الداخلي.

دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة

وأوضح مجدي البدوى، أنّ عمال مصر يطالبون بتكريم شهداء الشرطة من خلال تحديد موعد موحد للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ليتجمع المصريون في وقت واحد للدعاء للشهداء تقديرا لتضحياتهم.

وتحل اليوم الذكرى 70 للاحتفال بعيد الشرطة، الذي يعود أصل الاحتفال به إلى أبطال الشرطة المصرية الذي واجهوا معركة شرسة مع قوات الاحتلال البريطاني، واستبسل خلالها رجال الشرطة الأبطال دفاعا عن مبنى محافظة الإسماعيلية، وحينها سقط العديد من الشهداء في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني، وظلت تلك الموقعة علامة فارقة في تاريخ الشرطة المصرية التي دافع أبنائها عن وطنهم بكل ما أوتوا من قوة.