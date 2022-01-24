صاحب التاكسي المحترق بعد استجابة الرئيس السيسي: «لساني عاجز عن الشكر»

قال سليمان حسين، صاحب التاكسي المحترق، إن الحادث وقع في سيارته بالقرب من جامعة القاهرة، معربا عن سعادته باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وتدخل مبادرة حياة كريمة من أجل توفير تاكسي خاص له ليعمل عليه «قالولي تشرفنا عشان تستلم السيارة الجديدة، والعربية جميلة تشكر يا ريس أنا لساني عاجز عن الشكر، وهو ده اللي نفسي أقوله».

سعادة أولاده باستلام سيارة جديدة

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أولاده سعداء بعد استلامه التاكسي الخاص به ولديه ولد وبنت يدرسان في المدرسة، مبينا أن مبادرة حياة كريمة تواصلوا معه وعرفوا ملابسات الحادثة «تم التواصل معي مرتين وفي المرة الثالثة عرفت موعد استلام التاكسي».

قصة احتراق التاكسي الخاص به

وسرد في تصريحات سابقة أنه شعر برائحة «شياط» أثناء سيره، وتوقف لتفقد السيارة ولم يكتشف شيئا، ثم واصل سيره، وبعدها بفترة وجيزة لاحظ وجود دخان، وبناء على هذا أوقف السيارة وفتح «الكابوت» الخاص به وتصاعدت النيران، «التاكسي ليس مؤمنا عليه، وهو مصدر رزقي الوحيد لي ولأسرتي ولوالدتي التي أعولها».

انتشار القصة على مواقع التواصل الاجتماعي

يشار إلى أن سائق التاكسي فوجئ في الأسبوع الماضي باحتراق التاكسي الخاص به أثناء قيادته له بالقرب من جامعة القاهرة وكان مصدر رزقه الوحيد لذا تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بتوفير مصدر رزقه له وبالفعل تواصلت عدة جهات مثل تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة من أجل دعمه.