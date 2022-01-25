السيسي: تطوير التعاون مع الجزائر بمجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توافق مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال مباحثتهما، على تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وتذليل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بالبلدين، ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتوجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يثمن جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، بقصر الاتحادية: «اتفقنا على استمرار التعاون المكثف بمجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل بمختلف أبعاده، بجانب مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون إستثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقوية قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها، وقد ثمنت في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء».

صون الأمن القومي العربي

واستكمل الرئيس السيسي: «تناولنا آخر مستجدات الساحة العربية، وتوافقنا في الرؤى على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف لصون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية، معربا عن تمنيبات مصر بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة، وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».