السيسي: توافقنا مع الجزائر على أهمية الحفاظ على الحقوق المائية لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قضية الأمن المائي المصري، كونه جزءا من الأمن القومي العربي، وتوافقنا على أهمية الحفاظ على الحقوق المائية لمصر كونها قضية مصيرية، وقد ثمن الرئيس الجزائري تبون، الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق شامل ومنصف لقواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

استمرار التعاون والتنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي

وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري، يعقد الآن، بقصر الاتحادية: «اتفقنا على تعزيز جهودنا المشتركة على الساحة المشتركة في دور الدور المهم الذي تضطلع به مصر والجزائر في هذا الشأن، واستمرار التعاون والتنسيق في إطار الاتحاد الإفريقي لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والرخاء لسائر القارة الإفريقية».

إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

وقال الرئيس السيسي، إنه تطرق مع الرئيس الجزائري، للقضية الليبية، وتوافقا على ضرورة إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وبمدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يعيد ليبيا لليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها.

واختتم الرئيس: «أخي الرئيس تبون، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وإنني لأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح بلدينا ويلبي تطلعات شعبينا، متمنيا للجزائر الشقيق كل الخير والتوفيق تحت قيادتك الحكيم».