رئيس الجزائر: ناقشت مع السيسي تسهيل الاستثمار والبعد الجيوسياسي والإفريقي

أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن سعادته بوجوده على أرض مصر، وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوها بالمحادثات المثمرة التي دارت بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تندرج في سياق التشاور المستمر والمتواصل حول العلاقات الثنائية والدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع للتعاون عربيا وإفريقيا لما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

مد جسور التعاون بأشقائنا العرب

وأضاف الرئيس الجزائري، خلال مؤتمر صحفي، عقد في قصر الاتحادية: «أكدنا ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي تتبوأها بلادنا على الصعيد الأفريقي، وما تحتله مصر من مكانة تاريخية وجغرافية واستراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب وفي القارة الإفريقية، وبالتأكيد فإن تسهيل الاستثمار بين البلدين قد أخذ حيزا من المباحثات، وتطرقنا للبعد الجيوسياسي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجة التعاون الجزائري المصري الأفريقي والجزائري المصري العربي».

بحث القضايا المطروحة بالمنطقة العربية

وتابع الرئيس الجزائري: «محداثاتنا شملت مجمل القضايا المطروحة بالمنطقة العربية والمنطقة الإفريقية، والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا خلصت للتوافق التام للرؤى ووجهات النظر، وضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحضنها الجزائر والتي أسعى مع القادة العرب لإحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول لتوافق نأمل إليه وانطلاقة عمل عربي مشترك بروح جديدة تقوم على تغليب القواسم الجمعة الموحدة، ومواجهة التحديات ضمن السياق العالمي، وما ينطوي عليه من أجندات عالمية وخفية لا تخدم طموحاتنا مشتركة، وأملنا في بناء جسور التلاقي والتعاون والتفاهم عربيا وإفريقيا».