الرئيس يتسلم رسالة من نظيره الجزائري.. ويبحث أوضاع ليبيا وتونس

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إذ رحب رئيس الجمهورية بوزير الخارجية الجزائري في مصر، مطالباً بنقل تحياته إلى الرئيس عبدالمجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

السيسي ينقل تحياته لـ تبون.. ويثمن العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر

ونقل العمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كل المجالات، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.

كما أكّد الرئيس السيسي، حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

العمامرة ينقل لـ السيسي اعتزاز تبون بالعلاقات الوثيقة بين مصر والجزائر

وتناول اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إذ جرى تأكّيد أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلاً عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن.

السيسي والعمامرة يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ جرى التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة، إذ جرى التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والأمنية تعزيزاً للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

السيسي والعمامرة يؤكدان استمرار الدعم العربي لـ قيس سعيد

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكّد الجانبان استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد، وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.