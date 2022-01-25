انتصار السيسي تحيي أمهات الشهداء في عيد الشرطة: لولا تضحياتكن ما وصلنا لبر الأمان

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، قائلة: «نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلّد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أنّ الدفاع عن الوطن عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان».

قرينة الرئيس تحيي أمهات الشهداء الأبطال

وأضافت قرينة الرئيس في منشور عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «إذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنّني أحيي أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة».