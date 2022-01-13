انتصار السيسي: المصريون قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بتفقد معرضي «حياة كريمة» و«تراثنا» وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم.

وقالت السيدة انتصار السيسي في منشور عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «إن ما شاهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أنّ المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير حياة كريمة».

وأضافت قرينة الرئيس: «كما أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها».