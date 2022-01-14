انتصار السيسي عن نجاح منتدى شباب العالم: كنا في احتياج لحوار صريح

قالت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إنها تابعت بكل فخر واعتزاز فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وأضافت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «كنا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة، وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع».

كل التحية للمشاركين في المنتدى

وتابعت: «لا يفوتني هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين في المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وإنني إذ أهنئ منظمي المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإنني أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها».