أوكرانيا تحبط خطة لهجمات مسلحة وتدعو للهدوء: الغزو الروسي ليس وشيكا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها فككت جماعة إجرامية تنشط تحت إمرة موسكو، وكانت تحضّر لهجمات مسلّحة لزعزعة استقرار البلاد، بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي حث فيها على الهدوء قائلًا إن الغزو الروسي ليس وشيكًا.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني في بيان، أن قادة الجماعة كانوا يحضّرون لسلسلة هجمات مسلّحة على بنى تحتية، منوها إلى أن الجماعة منسقة من جانب أجهزة روسية خاصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية

أوكرانيا تحث على الهدوء: الغزو الروسي ليس وشيكا

وكانت الرئاسة الأوكرانية، تعهدت الأحد الماضي، بمواصلة تفكيك الجماعات الموالية لروسيا، ردا على الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في أوكرانيا.

وسعى قادة أوكرانيا إلى طمأنة الأمة بأن الغزو المرتقب بقلق من روسيا المجاورة ليس وشيكا، حتى مع اعترافهم بأن التهديد حقيقي، وأنهم مستعدون لقبول شحنة من المعدات العسكرية الأمريكية يوم الثلاثاء لدعم دفاعاتهم.

وحشدت روسيا نحو 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو للإسراع في الاستعداد لحرب محتملة.

أمريكا تضع 8500 جندي في حالة تأهب قصوى

وفي تصاعد للتوتر، أعلن الناتو أمس أنه يعزز قدرته على الردع في منطقة بحر البلطيق، وأمرت الولايات المتحدة بوضع 8500 جندي في حالة تأهب قصوى للانتشار المحتمل في أوروبا كجزء من قوة رد في إطار تحالف إذا لزم الأمر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من يوم الإثنين إن الوضع تحت السيطرة وإنه لا يوجد سبب للذعر.

وأوضح وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، أنه منذ يوم الإثنين لم تشكل القوات المسلحة الروسية ما أسماه مجموعات قتالية، والذي كان من شأنه أن يشير إلى أنها قد ستشن هجوما غدًا.