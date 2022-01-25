الدول الغربية تهدد روسيا بحزمة غير مسبوقة من العقوبات بسبب أوكرانيا

اتفق قادة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أمس الاثنين، على فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، في أعقاب الاجتماع الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي و«الناتو» وزعماء عدة دول غربية، إن الزعماء أجمعوا على أنه في حال استمرار التوغل الروسي في أوكرانيا، يتعين على الحلفاء اتخاذ مزيد من الإجراءات بما في ذلك حزمة غير مسبوقة من العقوبات.

وشارك في الاجتماع زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا ورئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو

وأضاف مكتب جونسون، أن الزعماء قرروا مواصلة تنسيق أي خطوات ستتخذ ردا على روسيا.

واشنطن: أي اختراق روسي لحدود أوكرانيا سيقابله عقوبات قاسية

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الامريكي، انتوني بلينكن، لنظرائه الأوروبيين بأن أي اختراق روسي لحدود أوكرانيا سيقابله عقوبات قاسية، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن كييف ترفض أي اتفاقات دولية بشأن أوكرانيا يتم التوصل إليها على حساب مصالح البلاد، مضيفا في حديث لقناة «آي سي تي في» الأوكرانية، أمس الاثنين، إنه إذا كانت هناك أي اتفاقات بشأن بلاده على حساب مصالح كييف، فإن أوكرانيا سترفض هذه الاتفاقات.

«كييف»: نرفض عرقلة ألمانيا لتوريدات الأسلحة لـ أوكرانيا

وأضاف الوزير الأوكراني، أن كييف ترفض عرقلة ألمانيا لتوريدات الأسلحة لأوكرانيا من دول أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.