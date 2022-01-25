الجمعيات الأهلية: 700 عيادة تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان

قال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في الحد من الزيادة السكانية، إذ تقدم العديد من الخدمات مثل تنظيم الأسرة للأسر الأكثر احتياجا، بالمجان، وضرورة المباعدة بين الولادات، من خلال الندوات والمؤتمرات، والدعوة لتبني أسرة صغيرة.

تنظيم قوافل لتقديم الخدمات الصحية

وأضاف«عبد القوي» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجمعيات الأهلية تنظم خلال الوقت الراهن قوافل صحية، إلى جانب تنفيذ المشروعات التنموية للمرأة، والتي تسهم بدورها في خفض النمو السكاني، مثل محو الأمية، والتمكين الاقتصادى للمرأة، كما يجرى التوعية المباشرة من قبل الرائدات المجتمعيات، وحملات طرق الأبواب.

700 جمعية أهلية عاملة في مجال تنظيم الأسرة

وأشار إلى أن هناك نحو 700 جمعية عاملة في مجال تنظيم الأسرة، وتعد محافظة الصعيد من أكثر المحافظات إنجابًا على مستوى مصر، وهناك 700 عيادة أهلية تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في المناطق الأكثر خصوبة.

العوامل المسببة للزيادة السكانية

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على زيادة الإنجاب مثل الزواج المبكر، الحمل المتكرر، الفقر، البطالة، الأمية، العادات والتقاليد، الثقافات الذكورية، وبعض الأفكار الدينية المغلوطة.

المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال تقرير لها، أن المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة، تتمثل في: « بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، البحيرة، الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج»، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على توعية الأسر من خلال تغيير العديد من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب.

ونوهت بأن المشروع ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومع العديد من الجمعيات الأهلية التي تقوم بدور فعال في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.