مدير مشروع 2 كفاية: قمنا بـ8 ملايين زيارة للأهالي للتوعية بتحديد النسل

قالت الدكتورة ديزيرية لبيب، مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، إن القضية السكانية هي أحد أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها، حيث إن تلك القضية تحتاج إلى توعيه كبرى في كل البرامج التلفزيونية، وذلك لأهميتها القصوى، «دي المشكلة رقم 1 في مصر، وتلتهم ثمار التنمية، والمشروع قام بعمل 8 مليون زيارة للأهالي».

لبيب: فيه مفاهيم صحية ومجتمعيه ودينية خاطئة في الإنجاب

وأضافت «لبيب» خلال مداخلتها لها عبر الفيديو ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة تعمل في مختلف المحافظات، خاصة المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب، «فيه مفاهيم صحية ومجتمعية ودينية خاطئة في الإنجاب، وجميعها نقوم بتناوله مع المواطنين».

لبيب: المشروع يتعاون مع الجمعيات الأهلية لنشر ثقافة تحديد النسل

وأوضحت «لبيب» أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي من أجل مواجهة أزمة المشكلة السكانية، وأن المشروع يتعاون مع الجمعيات الأهلية لنشر ثقافة تحديد النسل في المجتمع المصري، مؤكدا أن عدد الجمعيات الأهلية المشاركة في المشروع قد وصل لـ80 جمعية، بإجمالي 1146 متطوعا ومثقفا اجتماعيا، «الوزارة قامت بتدريب المتطوعين على طرق التواصل الجيدة مع المواطنين».

وأشارت مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، إلى أن المتطوعات قمن بزيارات دورية للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» داخل المحافظات الأكثر فقرا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب من أجل توعيتهم وخدمة أهداف الدولة في الحد من ظاهرة الكثافة السكانية.

وتابعت: «المتطوعين متواجدين داخل 10 محافظات حتى الآن، ونعمل على زيادة عدد المحافظات الفترة القادمة، والوزارة توفر 65 عيادة لتنظيم الأسرة بداخل الجمعيات الأهلية، والفترة الماضية سجلت عيادات تنظيم الأسرة زيارة مايقارب من مليون 300 ألف سيدة».