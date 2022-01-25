أشهر ضابط في السينما المصرية: «تركت التمثيل وبربي فراخ» (صور)

تبدلت حياة الفنان حسين الشريف، أشهر ضابط في تاريخ السينما المصرية، على مدار الـ40 سنة الأخيرة، ولم يسند له أي أدوار للعمل في السنيما منذ 8 سنوات، بعد آخر عمل له في 2013، وتحولت حياتة اليومية، فبدلاً من الذهاب إلى الاستديوهات، جلس بالمنزل يقوم بتربية الطيور وزراعة الخضروات.

تحدث الفنان حسين الشريف لـ«الوطن» قائلاً إن «غالبية المنتجين والمخرجين من الجيل الجديد لا يعرفوني، ولم نعمل معهم خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أنه يقضي يومه حالياً في تربية الدواجن، وزراعة الخضروات كالفجل والجرجير والبصل الأخضر والباذنجان وشجر الليمون والفاكهة في مرسى مطروح.

حياة أشهر ضابط في السينما المصرية

وأضاف أشهر ضابط في السينما المصرية، خلال لقاء «الوطن» معه في بث مباشر: «أقضي حياتي اليومية ببساطة أتناول طعام الإفطار، وأربي الفراخ، وأرعى الزرع من الخضروات والفاكهة في جنينة البيت، الذي قمت ببنائه في مطروح»، لافتاً إلى أنه فتح مشروعاً صغيراً، عبارة عن محل بقالة يقف به بدلاً من الجلوس وحده، حتى يشغل وقته في أمر مفيد، كما يقوم بتجهيز الطعام بنفسه، حيث يعيش بمفرده في منزله بمطروح.

أسرة الفنان حسين الشريف تزوره من وقت لآخر

ولفت الفنان حسين الشريف إلى أن أسرتة تقيم في القاهرة، في إشارة إلى زوجته وأبنائه الأربعة، ولا يعمل أحد منهم في مجال الفن، فجميعهم ما بين التجارة والعمل الحر، ويأتون لزيارته من حين لآخر، للاطمئنان عليه بعد أن رفضوا العيش معه في مرسى مطروح.

تحية لرجال الشرطة

ووجه «الشريف» تحية لجميع رجال الشرطة بمناسبة احتفالات مصر بأعياد الشرطة، مؤكداً أنه واحد منهم، ولكن في السينما المصرية.