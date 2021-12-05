أشهر ضابط في السينما المصرية: «فتحت بقالة.. ونفسي أرجع للتمثيل»

كشف الفنان حسين الشريف، أشهر ضابط في السينما المصرية، عن سعادته بتعليقات الجمهور حول ظهوره مرة أخرى بعد سنوات طويلة من الغياب قرر فيها الابتعاد عن الوسط الفني، وانتقل إلى محافظة مرسى مطروح للإقامة بشكل كامل والعمل هناك، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مساء أمس في برنامج «الحياة اليوم».

أشهر ضابط في السينما المصرية يكشف كواليس ابتعاده عن الفن وانتقاله إلى مرسى مطروح

كان الظهور الأول للفنان حسين الشريف، أشهر ضابط في السينما المصرية من خلال البث المباشر لصحيفة «الوطن»، أثناء تواجده في مرسى مطروح، وكشف خلال اللقاء كواليس ابتعاده عن الفن واختياره المحافظة الساحية لنقل حياته هناك، قائلا: «أنا مستقر في مطروح من حوالي 4 سنين فتحت محل بقالة، والمدينة أهلها ناس طيبين وبيصونوا العيش والملح، لكن أولادي عجباهم العيشة في القاهرة وبيحولي مطروح في الصيف».

حسين الشريف: «معتزلتش الفن لكن مفيش حاجة مناسبة»

وعن اعتزاله الفن، أوضح الشريف أن آخر أعماله الفنية كانت في عام 2012 قبل أن ينتقل إلى مطروح، قائلا: «معتزلتش الفن لكن مفيش حاجة مناسبة وجايز المخرجين الجداد ميعرفونيش، الحمد لله كنت محظوظ في شغلي والناس كلها بتحبني والفن الجميل جوا دمي، ولكن علاقتي بالنقابة حاليا المعاش والعلاج».

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، قال الفنان حسين الشريف «الفن والتمثيل وحشوني، لما القنوات رجعت تصور معايا الأيام اللي فاتت حاسس أني رجعت للتمثيل وكنت حاسس بفرح وسعادة كبيرة، وبتمنى أني أرجع للفن مرة تانية»، وتابع ساخرا: «والمرة دي هقدم دور عميد بقى أنا كبرت»

وأكد الشريف أن مشواره الفني كان متنوع بالأدوار المختلفة، ولكن دوره كضابط شرطة ارتبط به الجمهور بشكل وثيق.