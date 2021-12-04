حسين الشريف: «نفسي أرجع للفن والمرة دي هقدم دور عميد»

قال الفنان حسين الشريف، الذي اشتهر بتقديم دور الضابط بالعديد من الأعمال السينمائية، إنه يشعر حاليًا بحالة كبيرة من الفرحة والسعادة، بعدما تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صورة له وهو يعمل في المحل الصغير الخاص به بمحافظة مطروح، ممازحا: «نفسي أرجع للفن والتمثيل من تاني، والمرة دي هقدم دور عميد بقى أنا كبرت»

وأوضح، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفنان لا يستطيع العيش دون جمهور، ودون أن يشعر بنظرات الإعجاب بينهم، مشيرًا إلى أن إقامته بالأساس بمحافظة القاهرة، ولكنه يقيم منذ فترة بمحافظة مطروح بعدما اشترى قطعة أرض هناك وبنى بها منزل وبدأ يعيش بها، بعد عدم حصوله على فرصة عمل جديدة من حوالي 9 سنوات.

حسين الشريف: أفتقد الفن والتمثيل بشكل كبير

وأشار إلى أنه يفتقد بشكل كبير التمثيل والفن، موضحًا أنه حين تحدثت معه عدد من المحطات الإعلامية شعر وأنه عاد للتمثيل من جديد، مؤكدًا أنه يشتاق بشكل كبير للعمل الفني من جديد ويتمنى أن يعود للعمل الفني من جديد.

حسين الشريف: قدمت العديد من الأدوار المختلفة

وحول شهرته بتقديم أدوار الضابط، كشف أنه قدم الكثير من الأدوار والأعمال الفنية المختلفة، لكن الجمهور يتذكر له دور الضابط بالأخص، لكونه قدمه بشكل جيد ومتقن، مضيفا: «لحد دلوقتي في ضباط حقيقيين، فاكرني ضابط حقيقي، وبيسألوني هو أنا خريج دفعة إيه».

وواصل: «حقيقي نفسي أرجع للفن، بس مش هقدم دور ضابط بقى، أنا كبرت شوية هقدم دور عميد».

وتصدر الفنان حسين الشريف تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعدما تم تداول صور خاصة به، ظهر بها يجلس داخل إحدى المحلات البسيطة بمحافظة مطرح.