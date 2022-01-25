علي الألفي يعلن إصابته بمتحور أوميكرون

أعلن الفنان علي الألفي، عن إصابته بمتحرون كورونا الجديد «أوميكرون».

وقال الألفي، خلال فيديو نشره عبر استوري «إنستجرام»، ردا على سؤال أحد متابعيه: «عشان محدش يهول أوميكرون أقرب للإنفلونزا من الكورونا، وعلاجه من خلال أي مضادات للرشح والزور».

وعن الأعراض، أوضح: «احتقان في الأنف، وألم في الزور وعضلات الجسم الخلفية، والتهاب في المعدة مع إسهال شديد».

إلغاء حفل علي الألفي

وأعلن الألفي، السبت الماضي، عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته في أوبرا الإسكندرية، الجمعة المقبلة.

وكتب الألفي: «صباح الخير، بمنتهى الحزن والأسف بعتذر للجميع عن إلغاء حفل دار الأوبرا بالإسكندرية اللي كان مفترض يكون الجمعة الجاية، نظرا لظروف صحية طارئة، ولأن الوضع لا يحتمل المغامرة بصحة الآخرين، من فضلكم خدوا بالكم من نفسكم».

الألفي يكشف تطورات حالته الصحية

وفي اليوم التالي لإعلان إلغاء الحفل، كشف الألفي عن تفاصيل حالته الصحية، عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «ربنا سبحانه وتعالى بيديني الدرس الصح، الأسبوع ده أنا كنت بجهز لحفلة قاعد مستنيها بقالي سبع شهور حرفيا، بحضر لكل حاجة فيها، ولغاية يوم الخميس بتفق مع فرقتي على آخر تفاصيل الحفلة».

وأضاف الألفي: «في يوم وليلة.. شوية احتقان في حلقي ومناخيري.. وتظهر بالليل كل الأعراض المعروفة للجميع ولسه بتعالج.. أبلغ في الأوبرا والحفلة تتلغي قبل معادها بأسبوع».

واختتم: «خدوا بالكم بجد.. الدور الجديد ممكن مايكونش صعب على الجميع.. إنما انتشاره والإصابة به أكيدة، وخطورته على كبار السن أكتر بكتير.. ربنا يعافي الجميع، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد».