مستشار «المناخ العالمي»: وسائل النقل في شرم الشيخ «زيرو تلوث»

قال مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، إن طبيعة مدينة شرم الشيخ تؤهلها لتكون مدنة خضراء صديقة للبيئة، لأنها مقامة على محمية رأس محمد، أشهر محمية في العالم.

تطوير مدينة شرم الشيخ

وأضاف «علام»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء صديقة البيئة معماريًا، إضافة إلى أن وسائل الانتقال بها ستكون «زيرو تلوث»، وفي نفس الوقت ستعتمد على الطاقة النظيفة، وفي نفس الوقت سيكون هناك إعادة تدوير واستخدام لنفس المادة الخام بعد دخولها في مصانع متخصصة لا تتسبب في الإضرار بالبيئة.

الفرق بين الاقتصادات

وتابع مستشار برنامج المناخ العالمي أن هناك عدة أنواع من الاقتصادات، منها الاقتصاد البني، والأزرق والأخضر، والاقتصاد البني هو الملوث، ولكن الاقتصاد الأزرق هو اقتصاد المسطحات المائية، كما حدث في تنقية بحيرات المنزلة وإدكو، وعادت زرقاء اللون كأنها لم تتلوث من قبل، وبالتالي فإن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة، بمعنى أنه يمكن إجراء تنمية صناعية وعمرانية دون تلويث للبيئة.

تعهد دولي بالتحول للاقتصاد الأخصر

وأوضح «علام» أن الصين لديها 10 آلاف منشأة تعمل بالفحم، وحتى الآن لا تعرف التخلص منه، ولذلك فإن الدول تعهدت بالتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر، ومصر قالت إنها في 2035 سوف تنهي التزاماتها في مجال الاقتصاد الأخضر، وبالتالي لن يكون هناك احتباسا حراريا.