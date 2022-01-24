السياحة تلزم فنادق ومطاعم شرم الشيخ بالحصول على شهادة «صديقة للبيئة»

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ «كمرحلة أولى» بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تؤكد تطبيقها كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

مهلة 6 أشهر لتنفيذ القرار

وقال العناني، في تصريحات صحفية، إنه سيتم منح المنشآت السياحية والفندقية والشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وذلك في إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.

وأوضح العناني، أن ذلك ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة مما يأتي تماشياً مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة.

القطاع السياحي مستعد لاستضافة COP27

وأكد وزير السياحة والآثار، على الاستعداد الكامل لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر هذا العام، مشيرًا إلى حرص الوزارة والقطاع السياحي المصري بأكمله على بذل قصارى الجهد لتسخير الإمكانات السياحية الممكنة، لإخراج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر عالميا، وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد لحماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.