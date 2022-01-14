السياحة تبدأ خطوات تحويل شرم الشيخ لمدينة صديقة للبيئة استعدادا لمؤتمر المناخ

استعدادا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، المقرر عقده خلال نوفمبر القادم، بدأت وزارة السياحة الاستعداد للمؤتمر من خلال العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة تطبق كافة معايير السياحة الخضراء وتحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إنّ مؤتمر المناخ الذى ستستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر 2022 من المتوقع أنّ يضم 30 ألف زائر بينهم رؤساء دول وحكومات وعلماء وخبراء متخصصين في المناخ والنظم البيئة، لافتة إلى أنّ الحكومة تعمل بشكل جدي على تنفيذ الاليات التي تجعل من مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة.

وأضافت لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من الآليات سيتم العمل عليها خلال الأشهر المقبلة لتكون شرم الشيخ مدينة نموذجية تطبق كافة معايير الحفاظ على المناخ.

تحويل أتوبيسات النقل السياحي بالمدينة للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي

1- تحويل وسائل النقل السياحي داخل المدينة إلى مركبات تعمل بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة سواء الكهرباء أو الغاز .

2- العمل على تطبيق المنشآت الفندقية والسياحية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

3- تحويل المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ إلى منشآت صديقة للبيئة تحصل على شهادة العلامة الخضراء من جهة دولية معتمدة.

مؤتمر المناخ فرصة لتعريف العالم بالإنجازات التي تحققت بمصر حاليا

وأشارت نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة إلى أنّ الوزارة تسعى لخروج مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بالشكل الذي يٌعبر عن الواقع الجديد الذي تعيشه الدولة المصرية من إنجازات وتطور في شتى المجالات خاصة مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة.

يُشار إلى أنّ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، عقد اجتماعا بالأمس في مدينة شرم الشيخ مع عدد من المستثمرين السياحيين، لمناقشة التجهيزات السياحية ضمن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».