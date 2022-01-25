وزير الخارجية الأسبق: الجزائر قد تقدم شيئا ملموسا يحرك أزمة سد إثيوبيا

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذكر أن الجزائر لها دور مؤثر في جامعة الدول العربية والنطاق الإفريقي أيضًا من حيث موقعها الجيو سياسي.

وأوضح الوزير الأسبق أن الجزائر أحد الأرقام الهامة في الأزمة الليبية وتتقارب رؤيتها مع مصر في هذا الملف، وأن الوضع في ليبيا على رأس اهتمامات الدولتين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «النشرة الإخبارية»، على شاشة التليفزيون المصري.

الجزائر تقدر دور مصر في أفريقيا

وأضاف «العرابي»، أن وزير الخارجية الجزائري عندما زار مصر تحدث عن احتمالية وجود مبادرة جزائرية لحل أزمة السد الأثيوبي، إذ إنه يمكن للجزائر أن تقدم شيئا ملموسا يحرك الأمور، موضحًا أن مصر تولي اهتماما خاصا جدا بعلاقاتها مع دول القارة الأفريقية، إضافة إلى تنمية التعاون، كما تعمل مصر على تنمية الدول الأفريقية بمختلف المجالات لدعم شعوبها من خلال تقديم خدمات التدريب للأشقاء العرب، كما أن الجزائر تقدر دور مصر في التعاون مع الدول الشقيقة بالقارة.

قدرات الجزائر الاقتصادية

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن الحوار بين السيسي ونظيره الجزائري يعكس مدى الحرص من الجانبين على تنمية العلاقات والتشاور المستمر بالشأن العربي والإفريقي والمتوسطي، كما أن هذه الزيارة تمثل إعادة إحياء للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، وستكون إضافة لمستوى العلاقات. وتابع قائلا إن التعاون المصري الجزائري سيكون له أهمية للنفاذ والوصول للدول الأفريقية، كما أن الجزائر لها قدرات اقتصادية وتجارية في منطقة الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.