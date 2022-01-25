السيسي: دماء الشهداء فتحت الطريق أمام التنمية والعيش الكريم للمصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ يوم الخامس والعشرين من يناير سيظل خالدا في ذاكرة المصريين، يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدّموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952 خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي الروح التي استلهمها أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية.

العيش الكريم

وأضاف الرئيس في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «قدم الشهداء أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب، وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير».

25 يناير

وتابع الرئيس السيسي: «إنّني إذ أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاج الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر».