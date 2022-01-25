مساعد وزير الخارجية الأسبق: صادرات مصر للجزائر دون جمارك

أشاد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اليوم، بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجمهورية مصر العربية، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن العلاقات المصرية الجزائرية على أعلى مستوى سواء في الإطار الرسمي أو الشعبي، موضحًا أن الثقافة الجزائرية متأثرة جدًا بنظيرتها المصرية.

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على قناة «الحياة»، أن هناك تعاونًا مصريًا جزائريا في العديد من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الجزائرية على أفضل ما يكون بين دولتين عربيتين.

وأشار إلى أن مصر لها سجل حافل في مكافحة الهجرة غير المشروعة، ودائمًا محل إشادة من الشركاء في أوروبا والبلدان الأخرى، موضحًا أن مصر والجزائر في اتفاقية التجارة الحرة، وهذا يعني أن التصدير للجزائر دون جمارك.

مكافحة الجرائم المنظمة

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك تضامنا مصريا عربيا جزائريا إفريقيا مع أوروبا لمكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب بكل أشكاله، وغسيل الأموال والتجارة في المخدرات ثم الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن أن هناك اهتماما بالبعد الثنائي بين مصر والجزائر؛ لأنها دولة عزيزة على قلوب المصريين، «دي بلد المليون شهيد وبلد كانت رائدة في حركات التحرر الوطني في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وبومدين».

الغاز أهم ملفات التعاون بين مصر والجزائر

وأردف السفير جمال بيومي أن ملف الغاز من الملفات المهمة في التعاون بين مصر والجزائر؛ فالقاهرة هي مقر منتدى شرق المتوسط للغاز، ولا مانع من انضمام الجزائر لهذا المنتدى، خاصة أن الجزائر لديها غاز بكثرة، ولا بد أن نتفاءل على المستوى السياسي والدبلوماسي بعلاقتنا مع الجزائر طالما أن هناك حوارا مستمرا.