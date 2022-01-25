دبلوماسي سابق: لقاء السيسي وتبون شهد مباحثات بشأن تونس وليبيا

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمصر، تأتي في ظل العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا إلى إجراء مباحثات اقتصادية بين مصر والجزائر، وكذلك مناقشة تطورات الوضع في تونس.

الحديث عن القمة العربية

أضاف «حجاج»، خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن اللقاء بين الرئيس الجزائري والرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول الحديث عن القمة العربية المتوقع انعقادها في الجزائر، التي ستناقش القضية الفلسطينية.

المشاركة في قوات حفظ السلام

أوضح الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن مصر والجزائر من أكبر المشاركين في قوات حفظ السلام في أفريقيا، وستنعقد القمة الإفريقية خلال أيام قليلة، سيكون لمصر والجزائر تأثير قوي، مبينا أن هناك انقلاب عسكري في دولة بوركينافاسو، سيجري مناقشة هذا في القمة، في ظل وجود علاقات قوية للجزائر مع دولة غرب أفريقيا، مثل مالي وتشاد.

مناقشة الوضع في ليبيا

أكد الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن اللقاء بين الرئيسين، شمل الحديث عن ملف الأوضاع في ليبيا لأنها جارة للدولتين، وأكدا على مساعدة القوات الشرطية والعسكرية في ليبيا، لاستعادة الدولة، والعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.