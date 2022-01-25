لؤي يطلق أغنية الجمهورية الجديدة احتفالا بعيد الشرطة «فيديو»

حرص الفنان لؤي على الاحتفال بعيد الشرطة الـ 70، من خلال أغنية جديدة بعنوان «الجمهورية الجديدة»، التي طرحها مساء اليوم، بالتزامن مع احتفالات الشرطة عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

لؤي يحتفل بعيد الشرطة

وتعاون لؤي في هذه الأغنية مع الشاعر باسم عادل أما الألحان فتعاون فيها مع تامر علي، وهي من توزيع يحيى يوسف، وهندسة صوتية رامي سليمان، وإشراف عام أمجد مرجان.

والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، عن طريق الاستعانة ببعض الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضلا عن وجود مشاهد خاصة بظباط الشرطة المصرية، وهو من إخراج محمد جمال الحديني.

وتقول كلمات أغنية الجمهورية الجديدة:

بسم الجمهورية الجديدة

العظيمة المجيدة

الإرادة العنيدة

إحنا عشنا وخوضنا حروب كتير

بسم الجمهورية الجديدة

العظيمة المجيدة

الإرادة العنيدة

إحنا عشنا وخوضنا حروب كتير

أنت عارف أنت شايف

أنت قد المسئولية

ابن مصر نسر كاشف

عمره ما باع القضية

اللي عرقه مسك نازل

فوق جبينه الله معاه

واللي مصر في روحه دايما

جوا قلبه مقوياه

الوحوش مبيناموش

ميعرفوش غير النجاح

المستحيل ميعرفوش وكل شيء متاح

آخر أعمال لؤي

يذكر أن لؤي ظهر مؤخرا، ضيفا على إحدى حلقات برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on e، وخلال الحلقة تحدث عن كثير من التفاصيل الخاصة بحياته ومشواره الفني، وكان من بينها أن والده عنفه بسبب مجموعة في الثانوية العامة.