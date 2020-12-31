«لؤي» يستقبل العام الجديد 2021 بـ«آخر نسخة» (فيديو)

طرحت إحدى شركات الإنتاج، فيديو كليب جديد للفنان لؤي عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

الفيديو كليب يحمل عنوان «آخر نسخة» وهو من إخراج عادل سرحان والذي أظهر لؤي بصورة مختلفة عن أعماله السابقة في قالب استعراضي رومانسي، وتم التصوير في دبي بأحدث الأجهزة الحديثة، وجاءت الأغنية من كلمات نور عبدالله ، ألحان مصطفى العسال، توزيع أدهم دهيمة، ماسترينج أمير محروس.

وأكد الفنان لؤي بأنه يراهن بقوة على العمل الجديد "اخر نسخة" ، الذي يودع فيه عاماً مليئاً بالتحديات، داعياً المولى ان يكون العام الجديد 2021 مليئ بالسعادة والنجاح .

وكان لؤي قد طرح من قبل خمس أغنيات من الألبوم هي "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة، و"بأذينى" من كلمات أحمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، و"باراشوت" من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل، و"ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى.

وتستعد الشركة، والمنتج فهد الزاهد لإنتاج 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة.

وتعاقدت الشركة مع كل من: «كارول سماحة، هاني شاكر، أبو، سامر أبو طالب، محمد سرور، أحمد مهني، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، أحمد شيبه، محمد نور»، لإنتاج كليبات مختلفة خلال العام.

وتحرص الشركة بشكل دائم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الأغاني، حرصا منها على مصلحة الجميع، وإيمانا منها بالدور الفعال بالقوى الناعمة في تجاوز الأزمات.