عماد أديب يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا: «ليس كورونا فقط»

قال الإعلامي عماد أديب، اليوم، إن ارتفاع أسعار الطاقة له 4 أسباب تتمثل في الشتاء الشديد الذي يستدعي طاقة أكبر في النفط والغاز، كما أنه عقب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» زاد الطلب أكثر على بعض الاقتصادات للخروج من حالة الركود التي كانت تعاني منها الأسواق، ما ترتب عليه زيادة حركة الصناعة والسيارات والانتقال للناس والطائرات، فضلا عن أن التهديد بإيقاف إرسال الغاز والنفط من ألمانيا لروسيا وضع ضغوطا على أسعار الغاز.

برميل النفط يكسر حاجز الـ100 دولار خلال عدة أشهر

وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر قناة «TeN»، أن روسيا وإيران وقطر من أكبر الدول في احتياطي الغاز، إلى جانب زيادة أسعار التأمين والشحن لكون البحر الأحمر ومضيق باب المندب في خطر شديد، ما يترتب عليه تحمل المستهلك النهائي أسعار الغاز والنفط، متوقعًا أنه حال استمرار الوضع كما هو يكسر برميل النفط حاجز 100 دولار خلال عدة أشهر، وفقًا لتوقع مركز دراسات الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن من يتأثر بذلك هي الدول المستوردة الصغيرة والمتوسطة التي بنت إمكانياتها واقتصادها على سعر برميل النفط بين 70 و80 دولارا، كما أعرب عن سعادته بزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجمهورية مصر العربية ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن الجزائر دولة مهمة لمصر تاريخيًا وبالنسبة للملف الليبي وشمال أفريقيا ويربطها مع مصر علاقات دم وعلاقات تاريخية، موضحًا أن القمة العربية مهمة جدًا لكون العالم مرتبكا وغامضا وفي حالة سيولة.

العلاقات المصرية الجزائرية

وتابع أديب: «محدش هيمسح دمعنا من على خدنا إلا كفنا، ولا بد أن يكون الحل عربيا، وإذا لم يكن موجودا علينا أن نخلقه، ولا بد أن نمسك بمفاتيح الأمن القومي العربي ولا نتركه لإيران ولا تركيا وإسرائيل»، معربًا عن سعادته بوجود معسكر الاعتدال العربي، متمنيًا أن يتم ضم قوى إليه ليصبح جيشا عربيا مشتركا.