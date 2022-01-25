عاجل.. إحالة النائب مصطفى سالمان إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ

أكد المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ اليوم أن هيئة مكتب مجلس الشيوخ قررت إحالة النائب مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

مجلس الشيوخ: نرفض الخروج عن القانون

وأكد مجلس الشيوخ رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرار من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لإرتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر .

ومن المُنتظر أن تَعقد لجنة القيم اجتماعها لسماع أقوال النائب المذكور فيما نُسب إليه وإتخاذ ما يلزم.

حزب مستقبل وطن يفصل النائب مصطفي سالمان

وكان حزب مستقبل وطن قال في بيان له، إن قرار فصل النائب جاء في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

وأكد الحزب اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلة تجاه النائب المذكور في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع المصري، وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وهي تعديه بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها، ما يعد خروجاً عن السلوك الإنسـاني القويم، والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.