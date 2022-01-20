تفاصيل قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بحظر الحجاب في المسابقات الرياضية

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، لصالح حظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية والترفيهية، وذلك بهدف الحياد في المجال الرياضي، و حماية فرنسا من المتطرفين.

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستى»، الروسية، وافق المجلس، على التصويت لصالح تعديل قانون مقترح ينص على حظر ارتداء الشخصيات الدينية البارزة الحجاب، أثناء المشاركة في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية فى فرنسا،

ونقلت الوكالة عن أعضاء المجلس أنّ الحجاب يعرض سلامة الرياضيين للخطر عند ممارستهم للطقوس الدينية داخل المسابقات الرياضية، حيث عارضت الحكومة الفرنسية بأغلبية 160 صوتًا، التعديل الذي اقترحته مجموعة الجمهورية اليمنية.

وفي السياق ذاته، أعلن أعضاء مجلس الشيوخ أنّ جميع المواطنين أحرار في ممارسة دينهم، مشددين على الجميع بضرورة الامتناع عن طرح خلافتهم، داعين الدولة إلى ضرورة تحديد القواعد الدينية بوضوح، حيث أنّ ارتداء الحجاب قد يؤدي إلى ظهور أندية رياضية مجتمعية تروج لبعض العلامات والانتماءات الدينية، ومن المقرر أنّ تجتمع لجنة مؤلفة من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بهدف إيجاد حل وسط بشأن النص قبل نشره.

قانون الرقابة على المساجد والمدارس في فرنسا

يُذكر أن التصويت جاء بعد عام من موافقة المشرعين في مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون لتعزيز الرقابة على جميع المنشآت المفتوحة كالمساجد والمدارس والأندية الرياضية، وذلك من أجل حماية فرنسا من المتطرفين ومنع انتشار القيم الدينية غير الصالحة، بالإضافة إلى تعزيز احترام القيم الفرنسية، بالتزامن مع ظهور الهجمات الإرهابية في فرنسا، كما يطبق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرار حظر الفتيات من ارتداء الحجاب في المسابقات الرسمية وكذلك في المباريات التي ينظمها الاتحاد.