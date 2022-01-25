عماد أديب: التصريحات الأمريكية بشأن أوكرانيا تعكس «ميوعة سياسية»

كشف الكاتب والإعلامي عماد أديب، مستجدات ما يجرِ بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، مؤكدا أن هناك فارق بين النظرة الأولى والنظرة العميقة، فالنظرة الأولى تقول أن مسرح الصراع هو أوكرانيا، بينما النظرة العميقة، هي من الذي يحظى بجزء أكبر من الكعكة في العالم، موضحًا أن جميع التصريحات الأمريكية بشأن أزمة أوكرانيا، تعكس حالة من الميوعة السياسية، مشيرًا إلى أن المواطنين الأمريكيين غير راضيين عن سياسات بايدن الخارجية، ولا عن تعامله مع كورونا، ولا عن ارتفاع الأسعار والتضخم.

هناك قوى تتشكل ووضع مرتبك وغامض

أضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أننا في عالم يصاغ قانونه حاليًا، وهناك قوى تتشكل ووضع مرتبك وغامض، وكل جهة تحاول أن تثبت من لديه الكلمة العليا، ومن لديه القدرة أكثر على دفع فاتورة أو أخذ جزء كبير من الكعكة في العالم، هناك عملاق صاعد بقوة الاقتصادية والعسكرية، وروسيا تقف خلف الصين في هذا الصراع، والولايات المتحدة نقلت اهتمامها الاستراتيجي من منطقة الشرق الأوسط.

روسيا ترى أن العملاق الأمريكي لم يعد عملاق

أشار الكاتب والإعلامي، إلى أن روسيا ترى أن العملاق الأمريكي لم يعد عملاقا وأصبحت يده مرتعشة، بدأ ذلك معقب تصريح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي قال فيه إن الكيماوي في سوريا خط أحمر، وجرى استخدام الكيماوي عدت مرات، وتدخلت روسيا، ولم تتحرك دراجة نارية أمريكية لوقف الاحتلال الروسي لسوريا، روسيا تشعر أن الاتحاد السوفيتي القديم لم ينتهي، وأن الجمهوريات الموجودة به مناطق تدخل في الأمن القومي الروسي، وغير مسموح أن تتبع حلف الناتو أو قوى معادية لها.