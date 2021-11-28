عماد أديب بعد فوزه بجائزة دبي: أتمنى أن يكفر أخي عمرو عن خطيئة الزمالك

فاز الإعلامي المصري عماد الدين أديب بجائزة شخصية العام في جائزة الصحافة العربية التي أقيمت فعاليات تسليم جوائزها اليوم بحضور سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام في ساحة الوصل بمعرض إكسبو دبي 2020.

وقال «أديب» على هامش تكريمه إن مشواره الإعلامي على مدار خمسين عاما لم يكن بالسهولة التي يتخيلها كثيرون، فلم يلتحق بالصحافة وفي فمه ملعقة ذهب كما يظن البعض، بل عانى كثيرا في بدايته فعمل بوكالة صحفية دون راتب لمدة ثلاثة أشهر، وحين علم أن رئيس الوكالة لديه اشتراك بمقهى ومطعم شهير بالقاهرة، قرر الحصول على راتبه على شكل وجبات ومشروبات.

عماد أديب يشكر شقيقه وينصح شباب الصحفيين

ومازح عماد أديب شقيقه الإعلامي الشهير عمرو أديب عبر كلمته قائلاً: «أشكر أخي عمرو على دعمه وأتمنى أن يكفر عن خطيئته التي تتمثل في تشجيع نادي الزمالك المصري».

وحرص «أديب» على توجيه النصح لشباب الصحفيين، معربا عن تقديره البالغ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته للجائزة العريقة وتكريمه هذه الفئة المميزة من المجتمع.