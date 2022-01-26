القوى العاملة تنظم تدريبا مجانيا على 3 مهن في قنا بالتعاون مع WFP

بدأت مديرية القوى العاملة في قنا، إجراء اختبارات التوجيه المهني لـ30 شابا على مهنة التركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهني بقفط، التابع للمديرية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، WFP وشركة «قدرة» للحلول التكنولوجية والتعليم، في إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك».

تدريب 45 شابا

ومن المقرر أن تطلق المديرية دورات التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية لـ45 شابا وفتاة، اعتبارا من 31 يناير الحالي، وذلك في إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

تدريب في ورشة التركيبات الكهربائية

وأكد حسام طلبة، مدير المديرية، أنّه جرى استقبال الشباب راغبي التدريب بورشة التركيبات الكهربائية، تحت إشراف محمد علي محمود، وكيل المديرية، وعبدالحميد غزالي، مدير مركز التدريب المهني بقفط، بحضور أحمد شكل، مسؤول التدريب في المديرية، وأحمد حسين، أخصائي التوجيه المهني بمركز التدريب، وممثلي شركة قدرة للتنمية.

وأضاف مدير المديرية، أنّ وزير القوى العاملة وجّه بالاهتمام بالشباب من الجنسين في إطار خطة التدريب المهني التي تم اعدادها، لتحسين مهاراته في مختلف المجالات وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لاحتياجات شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، على أيدي مدربين أكفاء تم اختبارهم في الوزارة، ومناهج تدريبية مستحدثة تم تدعيمها بدورات تدريبية في اللغات الأجنبية لإعداد الشباب وتجهيزهم للعمل في الشركات العالمية داخل مصر وخارجها.

تدريبات مجانية لتطوير مهارات الشباب

وأوضح طلبة، أنّ الدورات التدريبية المقدمة للشباب، مجانية مع حصول المتدربين على بدل نقدي يومي، وشهادة معتمدة من المديرية في ختام الدورات، وترشيحهم للعمل في الشركات والمصانع داخل نطاق المحافظة أو خارجها في باقي المحافظات.