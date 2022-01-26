موعد وجنازة ياسر رزق: بعد ظُهر الخميس من مسجد المشير طنطاوي

قال الصحفي خالد رزق شقيق الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي توفي صباح اليوم الأربعاء إنه يجري حاليا الإعداد لتشييع جثمانه إلى مثوله الأخير في القاهرة.

وأضاف شقيق ياسر رزق في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» أنه جرى الاتفاق حتى الآن على دفن جثمان ياسر رزق في مقابر العائلة على طريق الفيوم.

وقالت مصادر لـ «الوطن» إنه سيجري أداء صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي ياسر رزق غدا بعد صلاة الظهر في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة، وسيجري دفن الجثمان بمقابر العائلة في طريق الفيوم، وسيكون العزاء الأحد في مسجد المشير بعد صلاة المغرب.

تفاصيل وفاة ياسر رزق

وتوفى الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق صباح اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

وقالت مصادر مقربة من أسرة الراحل أنه تم نقله إلي إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة الجديدة فور تعرضه للأزمة القلبية إلا أنه توفي فور وصوله إليها.

ويعد الكاتب الصحفي ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين المصريين والعرب، وولد في الاسماعيلية عام 1965 والتحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1986.

مسيرته العملية

وعمل ياسر رزق في بداية حياته المهنية بمؤسسة أخبار اليوم، وتدرج في المناصب القيادية إلي أن تولي منصب رئيس مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية ثم رئيس لتحرير جريدة أخبار اليوم في 2011 ثم رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الي أن يعود لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم بعد ثورة 30 يونيو عام 2013.