وزيرة الثقافة تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق: صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، من داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، الذي غيّبه الموت اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت عبدالدايم، إنّ صاحبة الجلالة فقدت قلما حرا ورمزا وطنيا متميزا، كما أشارت إلى مشاركاته الإيجابية في نشر الوعي والتنوير بين أبناء الوطن، وقدّمت العزاء لأسرته وأصدقائه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

معلومات عن الراحل ياسر رزق

وبدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، واستمر لمدة 30 عامًا، منذ كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص

كما تولى الراحل رئاسة تحرير جريدة الأخبار اليومية ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة، وصدر له مؤخرا كتاب «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، والذي يتضمن رصدا دقيقا وموضوعيا لأحداث في تاريخ مصر الحديث منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013.