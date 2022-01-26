علاء عابد ينعى ياسر رزق: فقدنا فارسا في صاحبة الجلالة

نعي المستشار علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

فارس في بلاط صاحبة الجلالة

وقال المستشار علاء عابد، إنّنا فقدنا اليوم فارسا من فرسان بلاط صاحبة الجلالة، له مسيرة كبيرة من العطاء في خدمة قضايا الوطن، ومعروف بمواقفه الوطنية.

ياسر رزق قيمة وقامة كبيرة

وأكد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أنّ الصحافة المصرية فقدت بوفاة ياسر رزق، قيمة وقامة كبيرة لا يمكن أن تعوض، وسيبقى أثره باقيا لا يفنى بين تلاميذة ومحبيه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.