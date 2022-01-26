فرنسا تتصدر أوروبا في إصابات كورونا اليومية برقم قياسي.. قفزات قبل رفع القيود

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، تسجيل أكثر من نصف مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، إذ تشير البيانات إلى أن الوصول إلى 501 ألفا و635 إصابة، يعد رقما قياسيا، لم يسبق تسجيله على مستوى الإصابات اليومبة.

فرنسا تسجل أعلى إصابات يومية في فرنسا

وفقا للتقارير الصحفية والبيانات المعلنة حتى الآن، تعد فرنسا أعلى معدلات إصابة يومية مقارنة بأي دولة أوروبية كبرى، بمتوسط ​​يزيد عن 360 ألفا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت بيانات السلطات الصحية الفرنسية، بأن أكثر من 30 ألف شخص من المصابين بفيروس كورونا، يخضعون للعلاج في المستشفيات، وهي أيضا أعلى حصيلة من نوعها منذ نوفمبر 2020.

سريان جواز التطعيم

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن منذ أيام، أن تطبيق جواز التطعيم دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الإثنين الماضي، لافتا إلى البدء في تخفيف القيود والإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، في فبراير المقبل.

وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، الذى أعقب اجتماع وزاري لمناقش تطورات الأزمة الصحية في فرنسا، فإن الجواز الصحي تحول إلى جواز تطعيمي، إذ تسعى الحكومة عن طريقه إلى تضييق الخناق على رافضي تلقي اللقاح، وعددهم يقترب من 6 ملايين شخص.

الجدول الزمنى لتخفيف القيود

أضاف رئيس الوزراء، في الموتمر، أن فرنسا تتجه إلى تخفيف القيود الصحية المفروضة، التي تتمثل فى إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الخارج، وإلغاء إلزامية العمل عن بُعد لمدة 3 أيام في الأسبوع، ابتداء من الثاني من فبراير المقبل، إضافة إلى السماح للأماكن المغلقة باستقبال عدد غير محدود من الناس.

وأكد أن المرحلة الأخيرة من رفع القيود، التي فُرضت مع بدء موجة أوميكرون، ستكون في 16 فبراير المقبل، بالسماح مجددا للملاهي الليلية، باستقبال الناس، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بالأكل في قاعات السينما والقطارات ووسائل النقل المشترك.