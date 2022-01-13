فرنسا تعلن تشديد القيود على غير المطعمين للحد من تفشي فيروس كورونا

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تشديد القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا، لاحتواء الموجة الخامسة من الإصابات بالفيروس.

وأفادت تقارير صحفية محلية، أنّ المشرعين بمجلس الشيوخ، اعتمدوا التعديلات بأغلبية 249 صوتًا مقابل 63 صوتًا ضد مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة، حيث وافقوا على إجراءات منع غير المطعمين من دخول المطاعم والمنشآت الثقافية وسيتم منعهم من ركوب القطارات والقيام برحلات لمسافات طويلة قريبا، لكن مجلس الشيوخ الفرنسي رفض تطبيق عقوبات وقواعد أكثر صرامة تُلزم المطاعم بالتحقق من هوية مرتاديها، وأرجعوا سبب الرفض بأن مثل هذه الفحوص هي مسؤولية الشرطة فقط .

الإجراءات الحالية المتبعة عند دخول المنشآت بفرنسا

يُذكر أن فرنسا تعتمد ضمن إجراءات وتدابير فيروس كورونا ، اختبار سلبي بشأن فيروس كورونا، وأوضح مجلس الشيوخ الفرنسي ،أنه في المستقبل سوف يتمكن الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا من الفيروس في المستقبل من الحصول على جواز فيروس كورونا، الذي يسمح لهم بالوصول غير المقيد إلى المنشآت والفعاليات، كما سيتم تطبيق إثبات التطعيم فقط من سن 18 عاما.

وسيظل السفر لمسافات طويلة مسموحا به لأسباب استثنائية من خلال إجراء اختبار ودون تطعيم، كما سيسمح لأولئك الذين قاموا بتحديد موعد للتطعيم بارتياد المنشآت مؤقتا مع إجراء اختبار .

زيادات كبيرة في إصابات كورونا

وارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، في فرنسا بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، وبات المتحور «أوميكرون»، هو المهيمن حاليا في البلاد، وتم تسجيل ما يقرب من 362 ألف إصابة جديدة بالفيروس أمس الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة وذلك بالنسبة للملقحين .

#frontières Nous assouplissons les conditions d’entrée en depuis le pour les voyageurs vaccinés.

fin des motifs impérieux et de l’isolement à l’arrivée

un test négatif <24h sera demandé au départ

Le décret sera publié demain matin, avec entrée en vigueur immédiate pic.twitter.com/cthQc0D6qP — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) January 13, 2022

بدوره قال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه سيتم تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وسيتم نشر القرار صباح الغد وسيدخل فورا حيز التنفيذ .