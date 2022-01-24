فرنسا: بدء منع غير الملقحين من دخول المطاعم والأماكن الرياضية

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إنه لم يعد يُسمح للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، بدخول المطاعم والحانات والمواقع السياحية والأماكن الرياضية في فرنسا إلا إذا تعافوا مؤخرًا من الفيروس، ودخل قانون جديد حيز التنفيذ اليوم حيث أصبح «تصريح اللقاح» أمرًا أساسيًا لاستراتيجية الحكومة لمكافحة الفيروسات.

أعلى رقم يومي للعدوى بفيروس كورونا في أوروبا

وتابع التقرير أن فرنسا تسجل أعلى رقم يومي للعدوى بفيروس كورونا في أوروبا، وتستمر المستشفيات باستقبال مرضى الفيروس، على الرغم من انخفاض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة في الأيام الأخيرة، كما أن الحكومة فرضت قيودًا أخرى وسط الزيادة في متغير أوميكرون، مع التركيز بدلاً من ذلك على تصريح اللقاح، الذي وافق عليه البرلمان والمجلس الدستوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

أوميكرون ليس أخطر من دلتا

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا للدراسات، تقل احتمالية تسبب أوميكرون في حدوث مرض خطير مقارنة بأحد أنواع المتغير دلتا، ما ينتشر أوميكرون بسهولة أكبر من سلالات الفيروس الأخرى ، وقد أصبح بالفعل مهيمنًا في العديد من البلدان، كما أنه يصيب بسهولة أولئك الذين جرى تطعيمهم أو سبق أن أصيبوا بفيروسات سابقة.

وقال التقرير، إنه في حين يتساءل المعارضون عما إذا كان تمرير القانون سيحدث فرقًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة في بلد حصل فيه 94% من البالغين الفرنسيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل، حيث نظمت مجموعات متفرقة احتجاجات يوم السبت ضد القانون الجديد، بينما تأمل الحكومة أن تحمي الفئات الأكثر ضعفاً وتقلل الضغط على وحدات العناية المركزة المزدحمة، حيث لا يتم تلقيح معظم المرضى.

ومنذ الصيف الماضي، طلبت فرنسا «تصريحًا صحيًا» للذهاب إلى أي مقهى أو متحف أو دار سينما أو ركوب قطار إقليمي أو رحلة طيران محلية، ولكن حتى اليوم، يمكن للأشخاص غير الملقحين تنشيط المرور من خلال إجراء اختبار سلبي، وفي غضون ذلك، قررت فرنسا اليوم منح جرعات معززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.