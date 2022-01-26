شاب يتخلص من حياته في الطالبية.. والتحريات: يعاني من مشكلات نفسية

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته في منطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة.

الشاب كان يعاني من مشكلات نفسية

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه جرى العثور على جثمان الشاب مشنوقًا داخل منزل أسرته التي نفت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأكدت أنه كان يعاني من مشكلات نفسية دفعته للانتحار.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، بأن قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغًا من أسرة الشاب المنتحر بوفاته داخل غرفته وأنه صنع لنفسه مشنقة وتخلص من حياته في غياب أي فرد من الأسرة التي فوجئت بوفاته عند محاولة استدعائه لتناول العشاء ليلة أمس.

تشريح جثمان الشاب المنتحر

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية إلى مكان الحادث في الطالبية، حيث عثر على جثمانه معلقا في حبل مصنوع من البلاستك في الحامل الحديدي الخاص بمروحة السقف في منزل أسرته.

وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المتوفى لبيان أسباب وفاته رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.