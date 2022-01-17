البحوث الاجتماعية: 10حالات انتحار بقرص الغلة في أول أيام 2022.. والبحيرة تتصدر

قالت الدكتورة سهير عبد المنعم، مستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن هناك فراغ تشريعي، بشأن الانتحار بصفة عامة، لافتة إلى أنه لا يوجد تجريم للتحريض على الانتحار أو المساعدة على تنفيذه أو الترويج للأفكار الانتحارية؛ أو الإلزام بالعلاج والتأهيل لمن يشرع في الانتحار على غرار العديد من التشريعات العربية والأجنبية.

أنواع الانتحار التي تم رصدها

وأضافت عبد المنعم، خلال مناقشة مشكلة الانتحار في المجتمع المصري الأبعاد وآليات الوقاية منه، أن استخـدام الشنق والقفز من أعلى، تصدر وسائل الانتحار، يليهم استخدام السموم، وذلك وفق إحصاءات الانتحار خلال هذه الفترة من «2001 – 2018»؛ وفق دراسة ميدانية تم إجراؤها بإحدى القرى بمحافظة الجيزة، التي وقع بها العديد من حالات الانتحار ومحاولات الانتحار؛ حيث كان الشنق هو الوسيلة التي المنتشرة في القرية؛ في حين توفيت فتاتين بتناول السموم من خلال «مبيدات أقراص الغلة».

المبيدات الحشرية

ولفتت إلى أن المبيدات كانت من أكثر السموم التي استخدمت في محاولة الانتحار بين عامي «2017 – 2019»؛ يليهـا عقاقيـر الجهـاز الهضمي والكحوليات ثم المواد الكاوية بمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح».

كما توفي أكثر من نصف من حاولوا الانتحار بمحافظة البحيرة عام 2018 وهو ما يرجع إلى استخدام مبيدات قاتلة «أقراص الغلة»، كما كان من نسب الانتحار والشروع في الانتحار في المحافظة 83٪ في عام 2019 بتناول المبيدات ذاتها وهو ما يرجع إلى سهولة الحصول عليها.

حبة الغلة تسبب الوفاة مباشرة

من جانبها قال الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، أن حبة الغلة يحمي بها الفلاح المحصول من السوس، وأصبحت أحد وسائل الانتحار، متابعة أنه اتضح أنها تتفاعل مع جدار المعدة وتسبب في الوفاة مباشرة، مؤكدة أن هناك 10 حالات انتحار بحبة الغلة بدءًا من 1 يناير 2022 وحتى 10 يناير 2022.