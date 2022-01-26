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إصابة بائع في مشاجرة بسبب الفاكهة في بنها: «ده مكاني»

كتب:

حسن صالح
01:09 م | الأربعاء 26 يناير 2022
مشاجرة

مشاجرة

إصيب بائع بجروح قطعية فى مشاجرة بمنطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها فى محافظة القليوبية اثر مشاجرة بين البائعين فى الشارع بسبب الخلاف على اولوية البيع للفاكهة واماكن البيع وتم السيطرة على الاطراف المتشاجرة ونقل المصاب الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

تفاصيل مشاجرة بائعي بنها 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد وقوع مشاجرة على كوبرى كفر الجزار فى مدخل قرية بطا دائرة مركز بنها بين البائعين بسبب الخلاف على البيع لبضائعهم ووجود مصاب

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من البائعين بمدخل قرية بطا بسبب الخلاف على بيع الفاكهة واماكن البيع فيما بينهم فنشبت مشاجرة بينهم اسفرت على إصابة بائع بعدة جروح قطعية وسحجات

فض مشاجرة بائعي بنها

قامت أجهزة الامن بفض المشاجرة ونقل الباعة من مكانهم ومنعهم من الجلوس فى مدخل قرية بطا لإعاقتهم حركة المرور بمدخل كوبرى كفر الجزارتلقي اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة بنها بورود بلاغا بمصرع طفلة بمنطقة عزبة السوق .

انتقلت الاجهزة المعنية وتبين مصرع الطفلة جراء سقوطها من شرفة  منزلها  وتبلغ من العمر 14عام ولم يشتبه جنائيا في وفاتها وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثمان .

 

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