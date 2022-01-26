إصابة بائع في مشاجرة بسبب الفاكهة في بنها: «ده مكاني»

إصيب بائع بجروح قطعية فى مشاجرة بمنطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها فى محافظة القليوبية اثر مشاجرة بين البائعين فى الشارع بسبب الخلاف على اولوية البيع للفاكهة واماكن البيع وتم السيطرة على الاطراف المتشاجرة ونقل المصاب الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

تفاصيل مشاجرة بائعي بنها

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد وقوع مشاجرة على كوبرى كفر الجزار فى مدخل قرية بطا دائرة مركز بنها بين البائعين بسبب الخلاف على البيع لبضائعهم ووجود مصاب

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من البائعين بمدخل قرية بطا بسبب الخلاف على بيع الفاكهة واماكن البيع فيما بينهم فنشبت مشاجرة بينهم اسفرت على إصابة بائع بعدة جروح قطعية وسحجات

فض مشاجرة بائعي بنها

قامت أجهزة الامن بفض المشاجرة ونقل الباعة من مكانهم ومنعهم من الجلوس فى مدخل قرية بطا لإعاقتهم حركة المرور بمدخل كوبرى كفر الجزارتلقي اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية إخطارا من قسم شرطة بنها بورود بلاغا بمصرع طفلة بمنطقة عزبة السوق .

انتقلت الاجهزة المعنية وتبين مصرع الطفلة جراء سقوطها من شرفة منزلها وتبلغ من العمر 14عام ولم يشتبه جنائيا في وفاتها وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثمان .