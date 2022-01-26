بسنت بكر تطلق مسابقة ثقافية بمناسبة افتتاح معرض الكتاب.. الفوز بـ50 إصدارا

أطلقت الإعلامية بسنت بكر، مسابقة ثقافية بالتعاون مع إحدى دور النشر، بمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، مشيرة إلى أن المسابقة تأتي في إطار حرصها على تشجيع الشباب على القراءة، وزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما له من أهمية في تكوين الوعي الثقافي والأدبي.

وأوضحت بسنت بكر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المسابقة تتمثل فى التفاعل على المنشور، والإجابة على سؤال من شخصية معرض الكتاب هذا العام، على أن يذكر عمل واحد من أعماله، لافتة إلى أن الفائزين العشرة سيحصلون على 50 كتابا، على أن تسلم الجوائز الأحد الأول من مارس الموافق 6 مارس، أو بالشحن إذا كان الفائز من المحافظات.

رئيس مجلس الوزراء يفتتح معرض الكتاب

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستمر حتى يوم 7 فبراير المقبل.

وتفقد رئيس الوزراء برفقة اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، جناح مدينة الفنون والثقافة.

وأشار مستشار الرئيس، إلى أنّ مدينة الفنون والثقافة، ستكون عنوانًا للفن المصري الحديث، الذي سينطلق ليقدم إبداعًا لا ينتهي، ويصنع أجيالا متعاقبة من القوى الناعمة، بما يسهم في تشكيل وإثراء الوجدان المصري.

انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.