هدايا «الآثار» لرواد معرض الكتاب 2022.. مسابقة جائزتها 30 رحلة

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والإدارة العامة للنشر العلمي في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتي تنطلق فعالياتها هذا العام تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، من اليوم وحتى 7 فبراير المقبل، إذ تحل اليونان ضيف شرف هذه الدورة.

تخفيض 50% على إصدارات المجلس الأعلى للآثار

وقالت الدكتورة نجوى متولي، مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي في المجلس الأعلى للآثار، إنّ جناح الوزارة يقع في الصالة الرئيسية، ويضم أحدث إصدارات المجلس، إلى جانب الإصدارات العلمية المتميزة السابق إصدارها، وعرض المستنسخات والنماذج الأثرية من إنتاج مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، لافتة إلى أنّ الوزارة ستقدم تخفيض 50% على جميع إصدارات المجلس طوال فترة المعرض، وفقا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

مسابقة والجائزة 30 رحلة

ومن جانبها، قالت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنّ جناح الوزارة يضم شاشات عرض لعرض الأفلام الترويجية التي نقذتها وأصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرضها على الشاشات الرئيسية الموجودة داخل المعرض، ما يعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية وتوعية جميع فئات الشعب المصري بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية الموجودة بمصر وتعريفهم بحضارتها العريقة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، أنّه حرصا من الوزارة على المشاركة المجتمعية وتنشيط حركة السياحة الداخلية، ينظم جناح الوزارة في المعرض مسابقات سياحية يومية، طوال فترة المعرض، تحت عنوان «عرف بلدك»، لجميع رواد المعرض وخاصة زائري جناح الوزارة، حيث سيتم توزيع جوائز يومية رمزية للفائزين، إضافة إلى عمل قرعة يوم 5 فبراير قبل انتهاء المعرض للإعلان عن 30 فائزا للخروج في رحلة مجانية لزيارة بعض المعالم السياحية التي تتميز بها مصر.