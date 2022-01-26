الصحة العالمية تعلق على مرحلة الغلق الجزئي للدول بسبب إصابات كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن متحور اوميكرون يضع النظم الصحية تحت ضغط كبير، لافتا خلال فعاليات مؤتمر صحفي منعقد الان للمنظمة أن الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته هو الأشخاص الغير حاصلين على اللقاح، مضيفا الى أن اضافة عقارين لعلاج كورونا تم الموافقة عليهم من خلال منظمة الصحة العالمية منها عقار

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، قائلا إن هناك ارتفاعا فى اصابات فيروس كورونا على مستوى العالم ولكن حالات الوفيات هناك استقرار، لافتا الى أن الأسبوع الأول من شهر يناير فى العام الجديد هناك ارتفاع تصل الى 87%، والاسبوع الثانى 71% مقارنة بالأسبوع الأول من العام الجاري، ومتحور اوميكرون هناك 15 دولة فى اقليم الشرق المتوسط سجلت بالمتحور.

وأضاف : موعد انكسار ذروة هذه الموجة تتوقف على مدي الإلتزام بالإجراءات الوقائية وعدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بها والإجراءات الإحترازية هى ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والبعد عن الزحام.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور رنا الحجة، مدير ادارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، الغلق المحدد يمكن اللجوء اليه فى حالة واحدة وهو زيادة اصابات الدولة وعدم قدرتها على السيطرة على الفيروس، فى هذه الحالة نوصي بمرحلة الغلق الجزئي حتى العودة مرة أخري للسيطرة وانقاذ المنظومة الصحية.