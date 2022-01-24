الصحة العالمية: بدء التحكم في كورونا منتصف 2022.. وأوميكرون بيضرب أي حد

زف الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، بشرى سارة للمواطنين على مستوى العالم بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إذ ذكر أنه سيتم السيطرة والتحكم في الجائحة بدءً من منتصف هذا العام، لكنه أكد في الوقت ذاته أن «كوفيد 19» لن يختفي، موضحًا أن السيطرة على الفيروس تأتي بسبب زيادة نسبة التطعيمات حول العالم، ولكن يجب الحذر كون جائحة كورونا لم تمر على العالم في السابق.

مصر نزلت بسن تطعيم الأطفال لـ 12 سنة

وأضاف «عصمت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الدراسات أثبتت كفاءة وأمان التطعيمات لدرجة أنه بإمكان الأطفال الحصول على لقاحات كورونا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من عمر 5 سنوات، كما أن مصر نزلت بسن تطعيم الأطفال لـ12 سنة، بعد أن أثبتت الدراسات أن اللقاحات آمنة بالنسبة لهذه الفئة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس.

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاح يعمل على التخفيف من حدة أعراض الفيروس حال الإصابة به بنسبة 10 أضعاف غير الملقحين، و20 ضعفًا لوصوله إلى حالات تحتاج للمستشفى والعناية المركزة و الوضع على جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية ليست لها أي دور في منع تحورات فيروس كورونا الجديدة، إذ أن التحور طبيعة الفيروس نفسه، فبعض تحورات كورونا يكون لها دور في انتشاره أو إصابة الرئة أو الجهاز التنفسي العلوي.

نسعى للسيطرة على كورونا كما سيطرنا على مرض شلل الأطفال

وطالب المواطنين بالحذر، فعندما نرصد أخبار ودراسات تدعو للتفاؤل بشأن السيطرة على جائحة كورونا يعني إهمال التطعيمات والكمامات ورش المطهرات والتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المتبعة، فهو خطأ كبير، «نسعى للسيطرة على كورونا كما سيطرنا على مرض شلل الأطفال، فمش معنى إننا سيطرنا على مرض شلل الأطفال منذ فترة طويلة هو إننا نوقف تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، بالعكس إحنا بنعمل حملة واثنين وثلاثة في هذا الصدد».

وعن مدى إصابة الأطفال بمتحور «أوميكرون»، أكد مستشار منظمة الصحة العالمية، أن إصابة الأطفال تكون خفيفة الأعراض، وليس بها مضاعفات شديدة، «لكن الموجة هذه الأيام بتضرب أي حد، عشان كدة عاوزين حماية للمجتمع ككل».