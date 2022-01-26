لأول مرة.. صادرات مصر للبرازيل تتجاوز 500 مليون دولار

شاركت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في منتدي الأعمال العربي الروسي، علي هامش معرض إكسبو 2020، والذي عقد تحت عنوان "روسيا والعالم العربي: الفرص الجديدة في الواقع الجديد" وحضره أكثر من 400 مشارك من الجانبين وجرت دعوة الغرفة لإستعراض دور الغرفة في النهوض بالعلاقات الإقتصادية بين الدول العربية والبرازيل.

وقال تامر منصور الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن الغرفة كانت الجهة الأجنبية الوحيدة من خارج الدول العربية وروسيا التي تشارك في المنتدي، وشاركت في جلستين الأولي تحدثنا فيها عن تجربة البرازيل في مجال الأدوية البديلة، والثانية عن دور الغرفة في النهوض بالعلاقات الإقتصادية.

منصور : ساهمنا في زيادة التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية

وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية أن الغرفة نجحت في السنوات الأخيرة في زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية، حيث استطاعت البرازيل خلال العام الماضي تسجيل أرقام قياسية في التصدير لدول الجامعة العربية، بإجمالي 14.42 مليار دولار وهي الأكبر منذ 2012، كما بلغت واردات البرازيل من الدول العربية 9.82 مليار دولار وهي الأكبر منذ 2014، ليصل إجمالي التبادل التجاري 24.25 مليار دولار، وهي الأعلى منذ العام 2014.

وتابع منصور قائلا إن صادرات مصر للبرازيل تجاوزت 500 مليون دولار للمرة الأولي خلال العام الماضي، مقابل 113 مليون دولار فقط عام 2017، متوقعًا استمرار معدلات النمو في التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل.

فتح مكاتب جديدة للغرفة التجارية العربية البرازيلية

وأشار منصور إلى أن الغرفة تعمل علي التوسع والإنتشار من خلال فتح مكاتب لها بالدول العربية، حيث تم افتتاح أول مكتب لها في دبي منذ 3 سنوات، وسيتم افتتاح مكتب بمصر والثالث في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي.

وشدد علي ان الغرفة تعلب دور كبير في كسر البيروقراطية، وتقليل نفقات الصادرات والواردات، عن طريق استخدام منصة "إيزي تريد" الخاصة بـ "البلوك تشين" لتوصيل كافة المستندات الكترونيًا للجمارك والجهات المختصة للإفراج عن الشحنات، الأمر الذي يقلل عامل الوقت والجهد والمال علي طرفي العملية التجارية، وبالتالي المستهلك النهائي.

وقال الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلة، تحدثت في الجلسة الخاصة بالقطاع الصحي وأزمة "كوفيد – 19"، عن الدورة الذي تلعبة البرازيل في توفير المنتجات البديلة من الأدوية خاصة المتعلقة بالمكملات الغذائية وادوية النمو.

وأضاف ان المكملات الغذائية الطبيعية تستحوذ علي 34 %من سوق الأدوية بالبرازيل، خاصة ان أسعارها أقل بكثير من الأدوية الأخري، ويوجد مجال كبير للتعاون مع الدول العربية في هذا المجال، والشركات العاملة في هذا القطاع لديها فرصة جيدة للتواجد بقوة في الأسواق العربية .