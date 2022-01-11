الإحصاء: 712.5 مليون جنيه قيمة صادرات مصر من البطاطا خلال 9 أشهر

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادر عن النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، في سبتمبر 2021، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ صادرات مصر من محصول البطاطا خلال 9 أشهر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، بلغت قيمته نحو 45 مليونا و386 ألف دولار، بما يعادل 712 مليون و560 ألفا و200 جنيه، مقابل 31 مليونا و393 ألف دولار بما يعادل 502 مليون و290 ألفا و100 جنيه ، خلال نفس الفترة في عام 2020، بزيادة 41.9 %.

2.5 مليار جنيه صادرات مصر من زيت فول الصويا

وأضاف التقرير أنّ حصيلة صادرات مصر من زيت فول الصويا وجزئياته في 9 أشهر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 ، بلغت 130 مليون و305 آلاف دولار بما يعادل 2 مليار و45 مليونا و788 ألفا و500 جنيه، مقابل 49 مليونا و750 ألف دولار بما يعادل 781 مليونا و75 ألف جنيه خلال نفس الفترة في 2020 بزيادة قدرها 161.9 % .

كما رصد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة صادرات مصر من الأجبان المعالجة بالحرارة غير المبشورة، مؤكدا أنّ مصر صدرت ما قيمته 59 مليونا و892 ألف دولار بما يعادل 940 مليونا و304 آلاف و400 جنيه مصري في 2021، مقابل 342 مليونا و793 ألفا و800 جنيه مصري خلال 9 أشهر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 ، بزيادة 174.3 % .

المصريون يعشقون أكل البطاطا في الشتاء لمقاومة البرد

جدير بالذكر أن كثيرا من المصريين يعشقون تناول البطاطا خاصة في فصل الشتاء لاحتوائها على السعرات الحرارية القادرة على تدفئة الجسم ومقاومة البرد، الأمر الذي يجعل تناول جذور البطاطا من الأكلات المفضلة بأنواعها وأشكالها المختلفة في الطهو، ومنها المشوية والمشوية على البخار والمسلوقة.